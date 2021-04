ELF: Leipzig Kings setzen auf Quarterback Michael Birdsong

In der ELF treten ab Juni acht Teams an © GETTY IMAGES/AFP/SID/LOGAN RIELY

Die Leipzig Kings setzen in der Premierensaison der European League of Football auf der Quarterback-Position auf den US-Amerikaner Michael Birdsong.

Die Leipzig Kings setzen in der Premierensaison der European League of Football (ELF) auf der Quarterback-Position auf den US-Amerikaner Michael Birdsong. Der 27-Jährige aus Richmond/Virginia war zuletzt in Japan für die Fujitsu Frontiers im Einsatz.