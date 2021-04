Tennis: Angelique Kerber denkt noch nicht an ein Karriereende

Angelique Kerber hat nicht vor, ihre Tennis-Karriere in Kürze zu beenden. Das stellt die 33-Jährige vor dem WTA-Turnier in Stuttgart klar.

Für die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber ist ein Karriereende noch nicht in Sicht. "Die Frage kommt immer häufiger", sagte sie am Dienstag lachend bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des WTA-Turniers in Stuttgart, betonte aber: "Ich bin immer noch mittendrin in meinem Tennisleben und genieße es weiterhin, Tennis zu spielen. Ich liebe diesen Sport und die Leidenschaft ist noch ganz oben."