Manuel Neuer will Kinder mit AlertGermany-Projekt von Konsole holen

Manuel Neuer trifft am Dienstagabend mit dem FC Bayern in der Champions League auf PSG © Imago

Die anhaltende Corona-Pandemie einfach nur über sich ergehen zu lassen, ist nicht Manuel Neuers Ding. Der Nationaltorhüter packt an, um die Situation gerade Jugendlicher in diesen Tagen zu verbessern.

Neuer will Kinder zurück auf die Sportplätze bringen

Neuer will Kindern und Jugendlichen "die Rückkehr auf die Sportplätze und in die Sporthallen" ermöglichen. "Der Sport läuft Gefahr, eine ganze Generation von Kids komplett an die Konsolen zu verlieren. Die Folgen für unser Gesundheitssystem werden gravierend sein, wenn wir den Kids nicht bald wieder erlauben, sich in ihren Sportarten zu bewegen", glaubt der 35-Jährige.