Widerstand gegen Katar-WM 2022 der FIFA wächst auch in Dänemark

Erstligist Bröndby IF forderte den bislang zögerlichen dänischen Verband DBU am Dienstag auf, den Dialog mit Fans, Partnern und anderen Nationalverbänden "schnellstmöglich" mit dem Ziel voranzutreiben, um gemeinsam Veränderungen in Katar zu bewirken.

Außerdem solle sich die DBU dafür einsetzen, dass Großveranstaltungen künftig nicht mehr an Länder vergeben werden, in denen die Menschenrechte nicht gewährleistet sind. Dem vorangegangenen Boykott-Aufruf der organisierten Bröndby-Fans wollte sich der Klub aber nicht anschließen.

Bröndby griff Katar in seiner Stellungnahme scharf an. Die WM-Vergabe an das Land sei ein "Verrat" an den Idealen des Fußballs. Es gebe "keine Zweifel" daran, dass die Kritik an den mangelnden Rechten der Arbeiter auf den WM-Baustellen und der Zuteilung der Endrunde im Jahr 2010 gerechtfertigt sei, hieß es.