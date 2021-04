Eintracht Frankfurt: Adi Hütter lässt mit Gladbach-Wechsel geile Saison liegen

C. Michel

Die Corona-Pandemie neigt sich möglicherweise dem Ende entgegen, der Impfstoff ermöglicht neue Wege und am Mittwochabend, 21 Uhr, stehen Karim Benzema, Luka Modric und Toni Kroos auf dem Frankfurter Rasen. Angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund deutet enorm viel auf die erste Champions-League-Qualifikation in der Vereinshistorie der Eintracht hin.

Hütter hat sich für Gladbach entschieden ...

Adi Hütter hat sich für den Schritt zu Borussia Mönchengladbach entschieden - was pikanterweise unmittelbar vor dem direkten Duell am Samstag publik wurde. Nach drei Jahren, in denen er eine ordentliche Mannschaft zu einem Champions-League-Team geformt hat, geht der Österreicher. Die Vision? Der Antrieb? Es scheiden sich die Geister.