Premier League: Tops und Flops der Transfers um Bale, van de Beek, Werner

Gemischte Gefühle bei Arsenal

Was brachte die Shopping-Tour von Chelsea?

Uniteds Königstransfer enttäuscht

Die Bilanz des erfahrene Stürmers Edinson Cavani ist ebenfalls durchwachsen. Der Uruguayer traf eigentlich überall, wo er in seiner Karriere auf Torjagd ging. Vielleicht nirgends tat sich der 34-Jährige so schwer wie in Manchester. Acht Tore in 31 Pflichtspielen sind seine Bilanz. Ein wirklicher Faktor ist Cavani in wichtigen Spielen selten. Das liegt auch daran, dass er immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen hat.