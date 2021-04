Sport1 zeigt Handball-Nationalmannschaften live im Free-TV

Zwei Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaften werden bei Sport1 live im Free-TV übertragen. Der TV-Sender zeigt am 2. Mai das letzte EM-Qualifikationsspiel der Männer in Stuttgart gegen Estland (18.00 Uhr). Die Frauen sind im Kampf um das WM-Ticket in den Play-offs ab Samstag gegen Portugal in Luso gefordert. Das Rückspiel in Hamm können die Zuschauer am 20. April bei Sport1 verfolgen (17.30 Uhr).