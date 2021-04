Meinung: Warum Apex Legends besser als Warzone ist

Anzeige

Jeder Gamer weiß über die vielen Probleme von Warzone Bescheid. Apex Legends bietet eine naheliegende Shooter Alternative und wir meinen: Apex ist der bessere Shooter.

Call of Duty befindet sich aktuell in einer misslichen Lage. Allgemein beliebt ist das neue Black Ops Cold War nicht, und der kostenlose Battle-Royale Shooter Warzone hat immer wieder mit Bugs und Cheatern zu kämpfen. Genau im Battle Royale Genre gibt es zum Glück eine Alternative: Apex Legends. Der Shooter von Respawn Entertainment hat vor Kurzem sein Zweijähriges gefeiert und ist immer noch sehr beliebt.

Egal ob Bugs, Cheater oder Meta – Apex ist das angenehmere Spiel

Sowohl Apex als auch Warzone sind free-to-play, haben umfassendes Gameplay und basieren auf Teamkämpfen. Beide Spiele verfügen über ein Respawn-System, durch das man tote Teammitglieder zurückholen kann. Hier hören die Ähnlichkeiten aber auch schon auf und die Gründe, warum man Apex spielen sollte, fangen an:

Apex Legends hat im Vergleich zu Warzone einen Ranked-Modus. Das ermöglicht es guten Spielern aufzusteigen und bedeutet für schlechte und neue Spieler, dass sie nicht auf erprobte Veteranen treffen. Man startet in Apex Legends auf Bronze und kann sich bis zum Apex-Predator durchschlagen. So etwas wird in Warzone schmerzlich vermisst: Die Warzone Community wartet schon lange auf einen Ranked-Modus und das Matchmaking ist im Call of Duty Battle Royale oft mehr Fluch als Segen.

Des Weiteren ist die Waffen-Meta in Apex angenehmer. Es gibt weniger OP-Waffen, die andauernd genutzt werden und den Spielspaß vermiesen. Wo wir schon bei Spielspaß sind: Apex Legends ist nicht so von Cheatern geplagt wie Warzone. Zuletzt musste Activision in Warzone 60.000 Spieler an einem Tag bannen. Natürlich gibt es in Apex auch Cheater – die Zahl ist allerdings deutlich überschaubarer.

Zuletzt gibt es noch ein paar kleine, aber feine Unterschiede: Dank Servern kann man sich in Apex Legends aussuchen, in welcher Region man spielen möchte. In Warzone gibt es diese Option nicht.