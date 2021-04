BVB nimmt Abstand von Memphis Depay Verpflichtung - Donyell Malen als Alternative

Jadon Sancho könnte den BVB in diesem Sommer verlassen.

BVB von Gehaltvorstellungen abgeschreckt

Beim BVB rechnen sie damit, dass Depay, der von mehreren europäischen Top-Klubs umworben wird, zum FC Barcelona gehen wird. Der Niederländer schoss in dieser Saison in 32 Ligue-1-Spielen 16 Tore und legte neun vor. 2017 war er für rund 16 Millionen Euro von Manchester United verpflichtet worden, wo er sich in jungen Jahren nicht hatte durchsetzen können.