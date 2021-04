Masters in Monte Carlo: Medwedew mit positivem Coronatest

Frankfurt am Main (SID) - Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew kann nach einem positiven Coronatest nicht am Tennis-Masters in Monte Carlo teilnehmen. Das teilte die Spielerorganisation ATP am Dienstag mit. Der Australian-Open-Finalist aus Russland, der seinen Wohnsitz in Monaco hat, wäre nach einem Freilos zum Auftakt erst in der zweiten Runde in das prestigeträchtige Sandplatzturnier eingestiegen.