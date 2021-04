Conor McGregor sagt dritten Kampf gegen Dustin Poirier im Juli ab

Am 10. Juli sollte der Trilogie-Fight zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier steigen. Doch nach einem Spenden-Zoff sagt der Ire den Kampf kurzerhand ab.

Eigentlich sollte Conor McGregor am 10. Juli zum dritten Mal in seiner Karriere gegen Dustin Poirier in den Ring steigen.