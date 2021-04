NFL: Dreifacher Super-Bowl-Champion Edelman gibt Karriereende bekannt

Der dreifache Super-Bowl-Gewinner Julian Edelman hat sein Karriereende in der Football-Profiliga NFL bekannt gegeben.

Los Angeles (SID) - Der dreifache Super-Bowl-Gewinner Julian Edelman hat sein Karriereende in der Football-Profiliga NFL bekannt gegeben. "Es waren die besten zwölf Jahre meines Lebens. Es war eine verdammt gute Zeit", sagte der 34 Jahre alte Receiver der New England Patriots in einem bei Twitter veröffentlichten Video.