Thomas Tuchel will mit FC Chelsea Titel gewinnen

Chelsea ist am Dienstag in der Champions League gefordert. Trainer Thomas Tuchel bläst zum Angriff. Warum solle er im Kampf um Trophäen auf später warten?

Der deutsche Teammanager Thomas Tuchel will mit dem englischen Spitzenklub FC Chelsea schon bald Titel gewinnen.

"Das ist es, was ich von mir selbst verlange. Warum sollten wir jetzt sagen, dass wir erst in zwei, drei oder fünf Jahren Titel gewinnen wollen? Jetzt ist die Zeit dafür", sagte Tuchel vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Fußball-Champions-League gegen den FC Porto (Champions League: FC Chelsea - FC Porto ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker).