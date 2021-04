100 Tage vor Olympia: Discovery und Eurosport mit zwei neuen Formaten

100 Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio starten TV-Sender Eurosport und Olympia-Rechtehalter Discovery zwei neue Formate. Am Mittwoch, exakt 100 Tage vor der Eröffnungsfeier am 23. Juli, feiern die Serien "Head to Head" und "Olympic Stories" auf Eurosport 1 ihre Premiere. Den Anfang macht "Olympics Stories" um 20.00 Uhr mit einem Rückblick auf die Spiele 1964 in Tokio.