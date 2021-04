NBA: Isaiah Hartenstein von Cleveland Cavaliers hat "Olympia im Hinterkopf"

Für Isaiah Hartenstein von den Cleveland Cavaliers steht die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio nicht ganz oben auf der Prioritätenliste.

Der 22-Jährige war zuletzt von den Denver Nuggets an die Cavaliers abgegeben worden. Dort will der Center weiter wachsen. "Ich möchte in der NBA konstant starten, immer besser werden", so Hartenstein: "Wenn man über mich redet, dass man sagt, dass ich einer den besten Center in der NBA bin. Das ist mein Ziel." (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)