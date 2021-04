Anzeige

WWE RAW: Neue Überraschungen nach WrestleMania 37 Neue WWE-Überraschungen nach Mania

WWE-Boss startet WrestleMania emotional

M. Hoffmann

Beim "RAW after Mania" nach WrestleMania 37 präsentiert WWE weitere Comebacks und Überraschungen. Alexa Bliss erklärt ihren großen Verrat an The Fiend.

Es hat bei WWE Tradition, die Zeit nach WrestleMania gleich mit neuen Paukenschlägen einzuleiten. Die erste Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW nach der 37. Auflage der Megashow bildete da keine Ausnahme.

Beim wie immer heiß erwarteten "RAW after Mania" - wieder aus dem Thunderdome mit virtuellem statt echtem Publikum - gab es diverse Comebacks und Überraschungen, sowie auch die Andeutung einer Erklärung für den großen Verrat von Alexa Bliss an der Horrorfigur The Fiend.

Anzeige

SPORT1 fasst die Highlights zusammen.

- WWE-Champion Bobby Lashley eröffnete nach seiner Titelverteidigung gegen Drew McIntyre die von einem neuen US-Kommentatorenteam präsentierte Show (Corey Graves, Byson Saxton und der frühere ESPN-Journalist Adnan Virk). Lashley setzte mit einem Sieg über den von Sheamus entthronten US-Champion Riddle ein weiteres Ausrufezeichen.

- Sieben Monate nach der schweren Nackenverletzung von Ivar kehrten die Viking Raiders wieder vereint zurück und brachten sich mit einem Sieg über Cedric Alexander und Shelton Benjamin als potenzielle Herausforderer des frisch gekürten Champion-Duos aus AJ Styles und 2,20-Meter-Mann Omos in Position.

- Ein Damentitel-Rückmatch zwischen dem neuen Champion Rhea Ripley und Asuka endete ergebnislos, als Charlotte Flair beide attackierte.

Anzeige

Schon vorher hatte sich die Tochter des legendären Ric Flair am Mikrofon zurückgemeldet und es als unakzeptable Schande bezeichnet, dass sie nicht bei WrestleMania dabei war (Charlotte Flair: Die brisanten realen Hintergründe für ihr Fehlen bei WrestleMania).

- Alexa Bliss meldete sich von "Alexa's Playground", wo sie auf ihre Geschichte mit The Fiend alias Bray Wyatt zurückblickte. Sie sei ein "verlorenes Mädchen" gewesen, dass von der Dunkelheit "gerettet" worden wäre. Aber sie sei dabei so aufgegangen, dass sie gemerkt hätte, dass sie die Dunkelheit allein beherrschen könne - und dabei noch jede Menge "Spaß" vor sich habe. Zum Schluss schwenkte die Kamera auf die zweite Schaukel, auf der in der Fehde gegen Randy Orton noch der Fiend gesessen hatte - und präsentierte etwas, das Bliss als neue "Freundin" vorstellte: eine Horrorpuppe, die sie "Lilly" taufte (Mit diesem früheren Teenie-Schwarm ist Alexa Bliss liiert).

Der verratene Wyatt meldete sich derweil zum ersten Mal seit seinem vermeintlichen Feuertod wieder aus dem "Firefly Funhouse" - seinem an eine düster-verzerrte Kindershow angelehnte Kindershow angelehnten Ort der Traumabewältigung. Wyatt traf dort seine altbekannten Puppen wieder, versprach eine neue Funhouse-Staffel mit viel Spaß. Durch den Hasen "Ramblin' Rabbit" sprechend, hielt Wyatt fest, dass es ohne "sie" einsam werde im Funhouse - aber Wyatt erklärte letztlich, dass böse Hexen am Ende ihre Strafe bekommen würden und alles gut werden, wenn "Er" zurückkehre.

- In ihrer Show "Miz TV" versuchten John Morrison und The Miz - zusammen mit Miz' Ehefrau Maryse - ihre WrestleMania-Niederlage gegen Rapstar Bad Bunny und Damian Priest ins rechte Licht zu rücken. Bad Bunny hätte ihnen zu danken, wegen ihnen sei Grammy-Gewinner Bunny nun eine noch viel größere Nummer. Priest kam hinzu, erinnerte die beiden an ihre Niederlage und ließ sich schließlich auf ein Handicap Match gegen die beiden ein. Mit Hilfe eines Eingriffs von Maryse pinnte Miz den "Archer of Infamy".

Anzeige

- Lashleys bei Mania unterlegener Herausforderer McIntyre warf am Ende der Show seinen Hut für ein Rückmatch in den Ring, doch auch Orton und der gegen Shane McMahon siegreiche Braun Strowman meldeten Ansprüche an. Es kam zu einem Triple Threat Match um eine Titelgelegenheit bei der frisch umgetauften nächsten Großveranstaltung "WrestleMania Backlash" am 16. Mai, das McIntyre nach einem Claymore gegen den alten Rivalen Orton gewann.

McIntyre konnte nicht lang feiern, denn nach dem Match attackierten ihn hinterrücks die T-Bar und Mace, die maskierten Hünen der in der Kickoff-Show von Fastlane unspektakulär aufgelösten Gruppierung Retribution. Das Duo verpasste McIntyre einen Double Chokeslam, während die Kommentatoren rätselten, ob Lashleys Manager MVP hier seine Hände im Spiel hatte (Das waren die Männer und Frauen hinter den Retribution-Masken).

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 12. April 2021: