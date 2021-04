Anzeige

NBA: Führt Zion Williamson die New Orleans Pelicans in die Playoffs? Wird Zion Mega-Hype jetzt gerecht?

Dieser 17-Jährige dunkt krasser als LeBron

F. Wendler

Zion Williamson glänzt derzeit für die New Orleans Pelicans mit Fabelzahlen. Wird das Wunderkind jetzt dem Hype gerecht und führt sein Team in die Playoffs?

Fast zwei Jahre ist es inzwischen her, dass ein Naturschauspiel den ersten NBA-Auftritt von Wunderkind Zion Williamson stoppte. (Alles Wichtige zur NBA)

Im Sommer 2019 wollte sich der seit LeBron James am meisten gehypte Nachwuchsspieler bei der Summer League präsentieren, doch daraus wurde nichts. Ein von Kalifornien ausgehendes Erdbeben der Stärke 7,1 erschütterte seinerzeit die Arena in Las Vegas, das Debüt fiel ins Wasser.

Anzeige

Es sollte das erste Warnzeichen sein, dass sich die Hysterie um einen der vielversprechendsten Spieler seit langer Zeit ganz schnell legen würde.

Der Nummer-1-Pick der New Orleans Pelicans aus dem Jahr 2019 verpasste nämlich erst die Hälfte seiner Rookie-Saison aufgrund einer Verletzung, im zweiten Teil musste er sich dann mit einem Minutenlimit arrangieren.

Williamson durch Minutenlimit ausgebremst

Der damalige Coach Stan van Gundy ließ ihn im Durchschnitt nur knapp 28 Minuten pro Spiel auf das Parkett. Die Verletzung hatte Zweifel an seiner Fitness und seiner Gesundheit gepaart mit seinem verhältnismäßig hohen Gewicht wachsen lassen.

Statt seinem Ruf als Wunderkind gerecht zu werden, liefen ihm vor allem die Europäer um Mavericks-Superstar Luka Doncic den Rang ab. (Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Im vergangenen Jahr wurde es dann immer stiller um den 20-Jährigen. Die Erwartungen vor seiner zweiten Saison in der besten Basketball-Liga der Welt waren nicht mehr im Ansatz so groß wie vor seiner Rookie-Spielzeit.

Ein Fakt, der dem US-Amerikaner sicherlich nicht unrecht gewesen sein dürfte, konnte er sich so doch perfekt auf die aktuell laufende Saison vorbereiten. Und dies ist ihm glänzend gelungen.

Williamson glänzt bei Pelicans mit Fabelzahlen

Schon vor dem ersten Saisonspiel erklärte Williamson, dass er "in großartiger Verfassung" sei. Beim Fitnesstest der Pelicans konnte er beeindrucken, seine Kondition hat sich deutlich verbessert. Auch ein Gewichtsverlust von elf Kilogramm hat sich positiv auf seine Beweglichkeit ausgewirkt.

"Ich verlasse mich auf Instinkte und den IQ. Letztes Jahr konnte ich mich nur auf den IQ verlassen und mein Körper war nicht in der Lage, bestimmte Dinge zu tun", so Williamson: "Jetzt habe ich wieder beides. Ich denke, das wird ein großer Unterschied sein."

Anzeige

Und mit seiner Vermutung sollte er Recht behalten. Der Power Forward bringt aktuell wahre Fabelzahlen auf das Scoreboard. In allen 48 Spielen seines Teams stand Williamson in dieser Saison in der Starting Five. Durchschnittlich 26,8 Punkte pro Spiel sind eine ganz hervorragende Quote.

NBA-Legenden wie Shaq hinter Williamson

Und nicht nur das. Beinahe regelmäßig stellt der 20-Jährige neue NBA-Rekorde auf und bricht Bestmarken von Legenden wie Shaquille O'Neil, Kareem Abdul-Jabbar und Kevin McHale. Laut StatMuse hat Williamson mit 62,7 Prozent die beste Trefferquote aus dem Feld aller Zeiten bei 15 oder mehr Versuchen - und zwar mit großem Abstand.

Aber damit nicht genug: Derzeit erzielt er pro Wurfversuch mehr Punkte als Warriors-Superstar Stephen Curry – und das, obwohl Williamson im Schnitt nur alle fünf Spiele einen Dreier trifft.

Der Forward, der aufgrund des Ausfalls von Teamkollege Lonzo Ball in den vergangenen Partien zeitweise als Point Guard spielen musste, besticht mit seiner Explosivität. Er braucht keine Freiräume, keinen Runway. Das einstige Wunderkind kann sich auch durch engste Stellen zu einem erfolgreichen Abschluss manövrieren.

Gegen die Philadelphia 76ers, immerhin die Nummer eins der Eastern Conference und mit einer der besten Defense-Reihen der Liga ausgestattet, gelang ihm das mit einem Double-Double aus 37 Punkten, 15 Rebounds und acht Assists. Eine derartige Statline hat in der NBA-Historie noch kein 20-Jähriger geschafft.

Anzeige

"Für mich war das ganz normal. Ich spiele Basketball seit ich vier Jahre alt bin. Natürlich lerne ich weiter verschiedene Dinge, aber gewisse Dinge sind für mich ganz natürlich", spielte der Basketballer, der zumindest in der Defensive noch Verbesserungspotenzial hat, seine Glanzleistung später herunter.

Frida Karlsson holt im Massenstart von Oslo trotz eines Sturzes mehr als eine Minute Rückstand auf Superstar Therese Johaug auf und düpiert diese sensationell auf der Zielgeraden. Nicht das einzige große Versprechen. SPORT1 präsentiert die 15 größten Wunderkinder des Sports © Getty Images ERLING HAALAND (Fußball): Der 19-Jährige hat in der laufenden Saison bereits 40 Tore in 30 Spielen erzielt. Dabei zeigte er bereits mit neun Treffern in der Bundesliga, dass er auch in den Top-Ligen dieser Welt treffsicher ist. Einige Experten sehen in ihm bereits den legitimen Nachfolger von Cristiano Ronaldo © Getty Images ZION WILLIAMSON (Basketball): Bereits seit seiner Highschool-Zeit steht der 19 Jahre alte US-Amerikaner im Fokus der Öffentlichkeit. Eine Knieverletzung bremste Zion lange aus, doch nun sorgt er seit einem Monat für Furore und hat bereits zahlreiche Meilensteine gesammelt. Er könnte in den kommenden Jahren das Gesicht der Liga werden © Getty Images COCO GAUFF (Tennis): Mit gerade einmal 15 Jahren gilt Gauff bereits als der kommende Tennis-Superstar. Die US-Amerikanerin hat schon einen Titel auf der WTA-Tour in Linz eingeheimst und stand bei zwei Grand-Slam-Turnieren im Achtelfinale. Mit Naomi Osaka und Venus Williams (2x) hat sie bereits zwei große Namen der Szene geschlagen © Getty Images Anzeige BENEDETTA PILATO (Schwimmen): Mit gerade einmal 14 Jahren hat Pilato bei der WM 2019 Silber über 50 Meter Brust gewonnen. Zudem ist ihre Bestzeit über diese Distanz schneller als der aktuell gültige deutsche Rekord. Auch in diesem Jahr hat die Italienerin bereits mit ihren Leistungen für Aufsehen gesorgt © Getty Images TOMOKAZU HARIMOTO (Tischtennis): Im Alter von zwei Jahren fing Harimoto mit Tischtennis an. Er ist der jüngste Junioren-Weltmeister aller Zeiten und erreichte bereits mit 13 Jahren ein Finale der World-Tour-Serie. Im Januar des vergangenen Jahres stand er auf Rang drei der Weltrangliste und hat unter anderem auch Timo Boll schon geschlagen © Getty Images FRIDA KARLSSON (Langlauf): In Schweden ist die 20-Jährige schon jetzt ein Aushängeschild. Bei der WM 2019 gewinnt sie Silber über die zehn Kilometer. Beim Massenstart über 30 km holt sie im März 2020 in Oslo über eine Minute auf Megastar Therese Johaug auf und gewinnt den Zielsprint. Sie könnte das Gesicht des Langlauf-Sports werden und Norwegens Dominanz durchbrechen © Getty Images ALICE ROBINSON (Ski Alpin): Aus dem fernen Neuseeland haben noch nicht viele Skifahrerinnen den Weg in den Weltcup gefunden, doch Robinson ist dies gelungen. Ihren größten Coup feierte sie 2019 beim Saisonauftakt in Sölden, als sie den Riesenslalom gewann. Insgesamt stand sie bereits drei Mal auf dem Podest © Getty Images Anzeige ARMAND DUPLANTIS (Leichtathletik): Der schwedische Überflieger könnte das neue Gesicht der Leichtathletik werden. Schon zweimal hat der 20-Jährige den Stabhochsprung-Weltrekord verbessert. Bereits mit 13 Jahren hielt er sieben Weltrekorde in verschiedenen Altersklassen © Getty Images REMCO EVENEPOEL (Radsport): In seiner belgischen Heimat wird er als neuer Eddy Merckx gefeiert. Evenepoel stammt aus einer Radsportfamilie, schon sein Vater war Radprofi. Mit fünf Jahren trat Evenepoel aber zunächst gegen Ball und kam erst 2017, mit 17 Jahren zum Radsport. In den ersten 18 Monaten gelangen ihm 34 Siege in 44 Junioren-Rennen. In einem Straßenrennen siegte er mit 9:44 Minuten Vorsprung © Getty Images JORGE PRADO (Motocross): Der Spanier startete seine Motocross-Karriere mit sieben Jahren und feierte 2016 seinen ersten Sieg bei einem Profi-Rennen. Zwei Jahre später setzte er sich erstmals die Weltmeister-Krone auf. Inzwischen darf sich der 19-Jährige sogar zweimaliger Weltmeister nennen. Nebenbei ist Prado auch ein starker Schwimmer, der schon einmal galizischer Meister wurde © Getty Images OLEKSEIJ SEREDA (Turmspringen): Mit gerade einmal 13 Jahren holte der Ukrainer im Jahr 2019 Gold vom 10-Meter-Turm bei der Europameisterschaft. Zusätzlich holte er im Synchronspringen noch Silber. Wenn nichts dazwischen kommt, wird er das neue Aushängeschild des Turmspringens © Getty Images Anzeige LEIGHTON BENNETT (Darts): Der 15-Jährige mit dem Spitznamen "Boom Boom" rückte durch einen Sieg über Phil Taylor ins Rampenlicht. Daneben ist Bennett vor allem als jüngster Spieler bei der BDO-WM bekannt geworden. Mit 14 Jahren holte er sich außerdem den Titel bei der Jugend-WM der BDO. Auch PDC-WM-Teilnehmer Ricky Evans schlug er schon © Getty Images CHLOE KIM (Snowboard): Im zarten Alter von 17 Jahren hatte Kim bereits das vermeintlich Größte im Sport erreicht. In Pyeongchang holte sie Gold in der Halfpipe. Zudem hat sie bereits fünf Mal den Titel bei den X-Games geholt. Sie ist die erste Snowboarderin, die bei allen vier Major Events den Titel holte. In der aktuellen Saison pausiert sie allerdings, möchte aber im kommenden Jahr wieder angreifen © Getty Images EBRAR KARAKURT (r.) (Volleyball): Die türkische Nationalspielerin besitzt mit 1,96 Meter Gardemaß für die Position der Diagonalangreiferin und gilt als absolutes Ausnahmetalent im Weltvolleyball. Kann auch auf der Mitte spielen. Mit der Nationalmannschaft hat sie bereits EM-Silber gewonnen und auch Champions-League-Siegerin darf sie sich bereits nennen © Getty Images VINCENT KEYMER (Schach): Ja, auch Deutschland hat sein Wunderkind. Keymer lernte bereits mit fünf Jahren das Schachspielen und ist inzwischen schon Großmeister, der jüngste, den Deutschland bisher hatte. Auch sein Elo-Wert (Spielstärke; Anm. d. Red.) kennt nur den Weg nach oben © dpa Picture Aliance

Harris: Williamson ist "Real Deal"

Beim Gegner erkannte man dagegen sehr wohl, was für eine Leistung der Pelicans-Profi abgeliefert hat. "Er ist so talentiert wie kaum ein anderer Spieler in dieser Liga. Er ist der Real Deal. Er hat die Größe, den Speed und die Beweglichkeit, um jederzeit Druck auf den Ring auszuüben", schwärmte Sixers-Star Tobias Harris.

All diese Fähigkeiten haben in den vergangenen Wochen dazu beigetragen, dass sich New Orleans noch immer im Rennen um die Playoffs befindet. Aktuell liegt das Team im Westen auf Rang elf, Rang zehn würde zur Teilnahme am Play-In-Tournament um die letzten beiden Plätze in der Postseason berechtigen. (Die Tabellen der NBA)