Forbes: Barcelona erstmals wertvollster Fußball-Klub - Bayern Dritter

Trotz einer Schuldenlast von über einer Milliarde Dollar ist der FC Barcelona erstmals der wertvollste Fußball-Klub der Welt. Laut des Wirtschaftsmagazins Forbes lösten die Katalanen mit einem geschätzten Wert von 4,76 Milliarden Dollar ihren Erzrivalen Real Madrid (4,75) an der Spitze ab. Erster Jäger der beiden spanischen Edeladressen ist Bayern München.

Der Gewinner der Champions League, der in der vergangenen Saison alle sechs möglichen Titel gewonnen hatte, rückte nach einer Wertsteigerung von 39 Prozent in den vergangenen beiden Jahren mit 4,215 Milliarden Dollar auf Rang drei vor. Damit haben die Münchner laut Forbes ihren Wert in den letzten acht Jahren mehr als vervierfacht.