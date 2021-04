Haaland-Berater Raiola: "Gibt keinen Krieg zwischen uns und dem BVB"

Nach seiner Sondierungstour bei mehreren europäischen Fußball-Spitzenklubs hat Erling Haalands Berater Mino Raiola versucht, die Lage zu beruhigen. "Ich kann bestätigen, dass ich in Dortmund zu Gesprächen war", sagte Raiola bei Sport1. "Es gibt keinen Krieg zwischen uns und dem BVB - absolut nicht! Die Beziehung zu Michael Zorc, Aki (Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, d.Red.) und Sebastian Kehl ist nach wie vor gut", erklärte er weiter.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc habe ihm gegenüber "klar gemacht, dass der BVB Erling im Sommer nicht verkaufen will." Raiola führte aus, dass er diese Haltung respektiere, aber "nicht der gleichen Auffassung" sei. "Der BVB war sehr klar in seinen Ansichten. Das ist für uns okay", sagte der 53 Jahre alte Spielerberater.