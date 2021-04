Münchner OB Reiter: Zuschauer-Garantie für EM-Spiele derzeit nicht möglich

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat den Wunsch nach EM-Spielen in der Allianz Arena bekräftigt, kann aber derzeit die von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) geforderte Zuschauergarantie weiterhin nicht geben. Es sei "natürlich leider nicht auszuschließen, dass aufgrund des Infektionsgeschehens und entsprechender Vorgaben der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zu den Spielterminen im Juni keine Zuschauer*innen zugelassen werden können", wurde der SPD-Politiker am Montag in einer Mitteilung nach einem Treffen mit DFB-Vizepräsident Rainer Koch zitiert.