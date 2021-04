DFB bestärkt durch Forderungen von Aerosol-Forschern - Koch: "Ball muss wieder rollen"

Anzeige

Rainer Koch plädiert für Wiederöffnung der Amateurplätze © FIRO/FIRO/SID

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat auf die Forderung von Aerosol-Forschern nach einem Umdenken in der Corona-Politik mit Wohlwollen reagiert.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat auf die Forderung von Aerosol-Forschern nach einem Umdenken in der Corona-Politik mit Wohlwollen reagiert. "Die Ausführungen der Gesellschaft für Aerosol-Forschung bestärken uns einmal mehr in der Position, die wir seit Monaten klar vertreten", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch in einer Mitteilung: "Die Angst vor dem Amateurfußball als Corona-Treiber ist unbegründet."

In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Montag mehrere Aerosol-Experten die derzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen kritisiert. "Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir die Menschen sensibilisieren, dass drinnen die Gefahr lauert", heißt es in dem Schreiben.

Koch nutzte dieses Positionspapier als Steilvorlage, um erneut für die Wiederöffnung der Amateur-Sportplätze zu werben. "Die Diagnose haben wir, und wir haben das Rezept. Der Ball muss wieder rollen. (...) Sport unter Aufsicht muss endlich als sinnvoll und notwendig begriffen werden."