Fortnite: So stellt ihr alle Bögen her

Season 6 hat neue Waffen in Fortnite vorgestellt, unter anderem gibt es verschiedene neue Bögen im Spiel. Wir erklären, welche Bögen das sind und wie man diese herstellt.

Der Bogen ist nicht nur in der Weltgeschichte, sondern auch in Fortnite eine beliebte Waffe. Mit der neuen Season 6 lässt sich der Bogen in sechs weitere Versionen umbauen.