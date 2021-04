DFB-Frauen: Alle weiteren Corona-Tests negativ, auch bei Rauch

Eine weitere PCR-Testung im Lager der deutschen Fußballerinnen am Sonntag hat ausschließlich negative Resultate ergeben. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Tag vor dem Länderspiel gegen Norwegen am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in Wiesbaden mitteilte, galt dies auch für die am Samstag noch positiv getestete Felicitas Rauch und das als enge Kontaktpersonen ebenfalls mittlerweile abgereiste Trio Lena Oberdorf, Svenja Huth und Sara Doorsoun (alle VfL Wolfsburg).