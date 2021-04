CS:GO: Heroic gewinnt ESL Pro League 13 in "Messer-Finale"

Auf der ersten Map zeigte zunächst das Team von Gambit, was sie zu bieten haben. Doch Heroic zog schnell nach und sicherte sich den Sieg auf dieser Karte. Eine Map später zog Gambit schon fast spielend leicht an Heroic vorbei, doch das sollte noch lange nicht das Ende sein.

Vier Verlängerungen und viel Nervenkitzel

Das Kopf-an-Kopf-Rennen sollte sich dann schließlich auf der fünften Karte entscheiden. Während Gambit oft am Anfang Punkte machte, waren es hier die Jungs von Heroic, die sich die anfängliche Führung sicherten. Gambit zog schnell nach, doch es hielt nicht lange an. Nur noch ein Rundensieg stand zwischen Heroic und dem großen Sieg.

Mutige Messerattacke führte zum Sieg

Spieler "cadiaN" sorgte in der letzten Runde für ein überraschendes Finale: Allein gegen vier bewaffnete Feinde zückte er sein Messer und erledigte einen der Gegner, schnappte sich die Waffe und setzte zu weiteren Schüssen an. Mit nur zwei verbleibenden Lebenspunkten und drei Eliminierungen in Folge machte "cadiaN" sein Team zu Champions. Das wird in die Counter-Strike-Geschichte eingehen.