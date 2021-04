DEB-Frauen: Bundestrainerin Busch nominiert vorläufigen WM-Kader

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird sich mit einem 28-köpfigen Aufgebot auf die Eishockey-WM in Kanada (6. bis 16. Mai) vorbereiten.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird sich mit einem 28-köpfigen Aufgebot auf die Eishockey-WM in Kanada (6. bis 16. Mai) vorbereiten. Nachwuchs-Bundestrainerin Franziska Busch, die bei der Endrunde Cheftrainer Christian Künast vertritt, nominierte am Montag 25 Spielerinnen und drei Torhüterinnen für den finalen Vorbereitungslehrgang am Bundesstützpunkt Füssen.