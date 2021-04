Elyoya – Sieger und bester Rookie des Spring Splits

Diesen Tag wird der 21-Jährige so schnell nicht vergessen. Denn für Javier "Elyoya" Prades Batalla gab es am vergangenen Sonntag gleich mehrere Gründe zu feiern. Mit den MAD Lions gelang dem Spanier im Finale des Spring Splits der LEC nach einem 0:2-Rückstand noch der Reverse Sweep gegen Rogue, womit sich MAD den ersten Titelgewinn der Geschichte sicherte. Zum ersten Mal seit sieben Jahren heißt der Sieger der LEC also nicht Fnatic oder G2 Esports.