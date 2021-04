Turnen: Gutekunst löst Willam im Sommer als DTB-Sportdirektor ab

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat Thomas Gutekunst als neuen Sportdirektor verpflichtet. Wie der DTB am Montag mitteilte, tritt der 38-Jährige im Juli die Nachfolge von Wolfgang Willam an, der nach 42 Jahren im Verband Ende August in den Ruhestand geht. Gutekunst ist bisher bei der Deutschen Sporthilfe als Vorstand für die Athletenförderung zuständig.