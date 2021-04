DHB-Frauen starten Vorbereitung auf WM-Play-offs

Die deutschen Handballerinnen sind ohne sieben nominierte Nationalspielerinnen in die komplizierte Vorbereitung auf die WM-Play-offs gegen Portugal gestartet. Bundestrainer Henk Groener stand bei der ersten Einheit in Frankfurt am Main am Montag ein 16-köpfiger Kader zur Verfügung, da sich ein Großteil der berufenen Spielerinnen der Bundesligisten SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund noch bis einschließlich Donnerstag in Quarantäne befindet.

"Wir werden 'Last Minute' entscheiden, ob sie mitfliegen oder nicht", kündigte Groener mit Blick auf den Abflug am Freitag an. Trotz der schwierigen Umstände bleibt das Ziel für den Niederländer in den Partien am Samstag (21.30 Uhr) in Luso sowie am Dienstag kommender Woche (17.30 Uhr) in Hamm klar: "Wir wollen die WM-Quali schaffen. Wir müssen die Favoritenrolle annehmen."