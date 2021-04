Champions League, PSG mit Respekt: "Bayern immer noch Favorit"

Paris Saint-Germain geht mit großem Respekt in das Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen den FC Bayern München. Marquinhos ist angeschlagen.

Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain will sich auf seiner guten Ausgangsposition für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger Bayern München nicht ausruhen. "Bayern ist momentan die beste Mannschaft der Welt und immer noch der Favorit", betonte Trainer Mauricio Pochettino, die Chancen aufs Weiterkommen stünden trotz des 3:2 in München weiter 50:50. "Beiden Mannschaften steht der Weg zum Sieg offen." (Champions League: Paris Saint-Germain - FC Bayern München, Dienstag 21 Uhr im LIVETICKER)