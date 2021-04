FC Bayern: So lief das Aus von Michael Reschke - "hat mich total gepackt"

Am 5. August 2017 war das Kapitel FC Bayern München für Michael Reschke beendet.

Der vorherige Technische Direktor beim deutschen Rekordmeister hatte seinen Vertrag an der Säbener Straße aufgelöst und ein Arbeitspapier beim VfB Stuttgart unterschrieben . Dort übernahm er den Posten als Sportvorstand.

Abschied wegen Salihamidzic? Das sagt Reschke

Doch wie kam es überhaupt zu dem plötzlichen Abschied? Hatte dieser vielleicht auch etwas mit Hasan Salihamidzic zu tun, der nur wenig später in München aufschlug?

Laut Reschke habe Rummenigge zunächst angenommen, dass er mit der Geschichte "nur kokettieren" wolle. Dem heute 63-Jährigen war das Interesse an einen Job bei den Schwaben allerdings sehr ernst:

Reschke: "Ich wollte diesen Schritt gehen"

Durch die Verpflichtung von Salihamidzic wurde es für Rummenigge und Hoeneß schließlich einfacher, Reschke ziehen zu lassen. "Salihamidzic konnte sich in Marco Neppe mit einem starken Partner entwickeln", meint Reschke, der aber betont, dass das Thema Salihamidzic keine Kausalität bei der Entscheidung hatte.