Leipzig verpflichtet Nationalspieler Henrichs fest

Benjamin Henrichs wird fest von RB Leipzig verpflichtet © AFP/SID/RONNY HARTMANN

SID

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Nationalspieler Benjamin Henrichs fest verpflichtet.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Nationalspieler Benjamin Henrichs fest verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, erhält der bislang von der AS Monaco ausgeliehene Defensivmann einen Vertrag bis 2025. Nach seinem 15. Saisoneinsatz am vergangenen Samstag bei Werder Bremen (4:1) zog RB eine vereinbarte Kaufoption. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge bei 15 Millionen Euro liegen.

In Leipzig kam Henrichs, der im vergangenen Sommer zur Mannschaft gestoßen war, noch nicht richtig zum Zug. Zwischen Ende November und Ende Februar fiel der 24-Jährige lange wegen einer Knieverletzung aus. In zehn Bundesliga-Spielen für RB kommt er bis dato auf eine Vorlage, die ihm jüngst in Bremen gelungen war. Zudem lief er dreimal in der Champions League und zweimal im DFB-Pokal für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann auf.

