Tennis, Davis-Cup: Finalrunde in drei Städten, Deutschland in Innsbruck

Neben Madrid, das die erste Ausgabe des neugeschaffenen Finalturniers 2019 alleine ausgerichtet hatte, wird auch in Innsbruck und Turin gespielt. Das gab der Tennis-Weltverband ITF am Montag bekannt.

Deutschland spielt in Innsbruck

Jede Stadt wird zwei der sechs Gruppen beheimaten und Spielort für jeweils ein Viertelfinale sein. In Madrid werden zusätzlich die Halbfinals und das Endspiel des Mannschaftswettbewerbs ausgespielt. Das deutsche Team tritt in seiner Gruppe in Innsbruck gegen Gastgeber Österreich und Serbien an.