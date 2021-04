Zuschauerfrage an EM-Spielort Rom: "Ein wenig mehr Zeit wäre wünschenswert"

Der oberste Gesundheitsberater der italienischen Regierung hat von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mehr Zeit zur Klärung der Zuschauerfrage am infrage stehenden EM-Spielort Rom gefordert. "Es wäre wünschenswert, dass die UEFA ein wenig mehr Zeit gibt, weil es schwierig ist, eine Vorhersage für ein Ereignis zu machen, das in zwei Monaten stattfindet", sagte Franco Locatelli dem Rundfunksender RAI. In Rom sollte ursprünglich das Eröffnungsspiel am 11. Juni stattfinden.