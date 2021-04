Lewandowski steigt ins Lauftraining ein

Weltfußballer Robert Lewandowski von Rekordmeister Bayern München ist nach seiner Bänderdehnung im rechten Knie ins Lauftraining eingestiegen. Wie der Bundesliga-Tabellenführer mitteilte, absolvierte der 32-Jährige am Montagvormittag erstmals wieder eine Laufeinheit. Für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris St. Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) wird der Torjäger allerdings "nicht zur Verfügung stehen".