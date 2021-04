1. FC Köln: Neururer glaubt an Trainer Funkel - Engels ist skeptisch

So will Funkel den 1. FC Köln retten

Friedhelm Funkel übernimmt als Trainer beim 1. FC Köln. Nach SPORT1-Infos löst der Trainerwechsel auch Streit aus. Peter Neururer glaubt fest an Funkel.

Der 1. FC Köln hat schnell reagiert und mit Friedhelm Funkel den neuen Cheftrainer und Nachfolger von Markus Gisdol gefunden, für den die 2:3-Heimniederlage am Sonntagabend gegen Mainz 05 bei den Geißböcken das letzte Spiel an der Seitenlinie war.

Der FC belegt nach 28 Spieltagen Rang 17 und liegt drei Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz. Es brennt am Geißbockheim. Funkel wird für die letzten sechs Spiele übernehmen. Auch im Falle des Klassenerhalts wird er danach jedoch nicht weitermachen. ( Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga )

Am Montagvormittag gab es ein Treffen zwischen ihm und Heldt. Man einigte sich schnell. Die Mission Rettung wird Funkel fürstlich vergütet, die Rede ist von einer Million Euro. Funkel wurde nach SPORT1 -Informationen schon vor einigen Wochen über einen Mittelsmann des Vereins angefragt, ob er helfen wolle. Er hatte schon damals Lust auf die Mission Klassenerhalt.

Köln-Ikone Engels ist skeptisch

Der 60-Jährige ergänzt: "Die Jungs haben alles gegeben, auch in Wolfsburg eine Stunde wirklich gut gespielt. Ich glaube auch nicht, dass die Spieler, die in der 2. Reihe stehen und gefrustet sind, jetzt beim neuen Trainer auf den Platz kommen und weiterhelfen werden. Sie haben nicht umsonst in der Vergangenheit nicht gespielt."