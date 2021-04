"Ich bin ich!" Köhler will nicht mit van Almsick oder Steffen verglichen werden

Für die bereits für Olympia qualifizierte Köhler ist eine Medaille in Tokio "natürlich das große Ziel". Dass Ausnahmeschwimmerin Katie Ledecky (USA) auf ihren Langstrecken als unschlagbar gilt, frustriert Köhler nicht - im Gegenteil. "Man kann an ihr sehen, was möglich ist und in welche Zeitbereiche man vordringen kann, wenn man die richtige Technik hat und der Trainingsplan stimmt", sagte Köhler: "Das spornt natürlich auch an."