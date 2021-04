CHECK24 Doppelpass erzielt Saisonbestwert mit über 1 Millionen Zuschauer

Der CHECK24 Doppelpass erreicht einen neuen Saisonbestwert. Zu Gast in der Runde bei SPORT1 war unter anderem Oliver Ruhnert, Geschäftsführer des 1. FC Union Berlin.

Der CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 hat am Sonntag Saisonbestwerte erreicht: Bei den Zuschauern ab drei Jahren verfolgten 880.000 Zuschauer im Schnitt den Fußballtalk mit den Themenschwerpunkten FC Bayern und Union Berlin.

In der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre schalteten 380.000 Zuschauer den CHECK24Doppelpass ein, was einem sehr guten Marktanteil von 10,8 Prozent entspricht. Diese Werte sind jeweils Bestwerte in der aktuellen Spielzeit.