La Liga: Hat Atlético Madrid die Meisterschaft verspielt? Barca und Real Madrid profitieren

Bitterer Lauf von Atlético

Atlético hat nur eine der letzten vier Partien gewonnen und dabei insgesamt nur zwei Treffer erzielt. Klar, viele Tore hat das Team von Diego Simeone in den letzten Jahren nie zum Sieg gebraucht. In den vergangenen Partien fiel die Offensive allerdings mit Ideenlosigkeit und teilweise sogar Ratlosigkeit auf.

Wenn die Mannschaft dann doch zu Chancen kommt, dann zeigt sie ungewohnte Schwächen bei deren Verwertung. Das zeigte sich auch bei Betis - zum Beispiel als Angel Correa in der Schlussphase zweimal an Sevillas Schlussmann Claudio Bravo scheiterte.

Joao Félix verletzt sich

Der 21-Jährige hatte Probleme am Sprunggelenk, Coach Simeone hofft, dass alles nicht so wild ist. "Er hat Schmerzen, die ihn nicht so spielen lassen, wie er will. Wir hoffen, dass er uns nächste Woche helfen kann", sagte der temperamentvolle Argentinier über den 127-Millionen-Neuzugang aus dem Sommer 2019.