Formel 1: Schumacher, Hamilton oder Senna? Seidl spricht über GOAT-Debatte

"Ich bin da vorsichtig, die Helden der unterschiedlichen Epochen zu vergleichen. Es war sensationell, was Ayrton geleistet hat. Michael war unglaublich, was er geschafft hat - und auch, was Lewis abgeliefert hat. Hut ab. Ich bin froh, dass ich alle drei als Fan und als aktives F1-Mitglied verfolgen durfte", sagte der Deutsche.

Das fasziniert Seidl an Hamilton

"Was mich am Lewis fasziniert, ist, wie er es immer schafft, diese Top-Leistungen abzuliefern. Er hat bestätigt, dass er ein ganz besonderer Rennfahrer ist. Auch wieder in Bahrain. Er ist nicht umsonst so oft Weltmeister geworden", so der 45-Jährige.