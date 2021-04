Champions League Heute: PSG - FC Bayern LIVE im TV, Stream, Ticker

Kimmich mit Kampfansage vor Duell mit PSG

Joshua Kimmich sieht in der Partie das Team als Ganzes in der Pflicht. "Jeder Spieler muss in diesem Spiel zu einem Leader werden, jeder muss Mentalität an den Tag legen und die absolute Überzeugung in sich tragen. Und dann müssen wir zuschlagen, wenn die Chance da ist", erklärte der 26-Jährige vor dem Spiel.