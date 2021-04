EM: Lauterbach hält Turnier für "verantwortungslos" - Risiko von "Long Covid"

Lauterbach: Langzeitschäden "können sofortiges Karriereende bedeuten"

Durch Mutationen sei nun eine Situation eingetreten, "in der auch Fußballer häufiger - und schwerer - erkranken werden", sagte Lauterbach weiter: "Viel kürzere Verweildauern in Duschkabinen, Hotelzimmern oder Gesprächsräumen reichen nun für Infektionen." Deshalb fordert Lauterbach eine klare Linie: "Wenn Fälle im Mannschaftskreis entdeckt werden, müssen Spiele immer zwingend ausfallen."

Zuletzt war dies in der 2. Bundesliga schon bei mehreren Teams geschehen, in der Bundesliga gab es bislang noch keine Spielabsagen als Folge von Mannschaftsquarantänen. Die EM soll vom 11. Juni bis 11. Juli möglichst in zwölf europäischen Städten stattfinden, die endgültige Entscheidung darüber trifft das UEFA-Exekutivkomitee am kommenden Montag.