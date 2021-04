Dota2-Guide: Werde zum Dota-Terror mit Heaven's Halberd

Huskar, the sacred Warrior © Valve

Heaven's Halberd ist schon lange fester Bestandteil in Dota 2. Mit unserem Guide zeigen wir euch, wie man das Item effektiv einsetzt und mit Evasion zum Dota-Terror wird.

Für 3650 Gold erhält der Spieler mit Heaven’s Halberd 20% Evasion, 20 Stärkepunkte, 16% Status Resistance, 24% HP-Regeneration Verstärkung und 24% Lifesteal-Verstärkung. Das Item aktiviert bei der Nutzung Disarm, sprich Ziele werden für drei Sekunden davon abgehalten, Nahkampfziele angreifen. Für Fernkampfziele hält das Ganze sogar fünf Sekunden an. Disarm hat einen Cooldown von 18 Sekunden und kostet 100 Mana. Bei so einer langen Disarm-Zeit, ist Heaven’s Halberd inTeamfights natürlich ein absoluter Gamechanger.

Evasion und Lifesteal… kann man mal machen

Heaven's Halberd ist eines von nur wenigen Items, das Evasion bietet. Klar, es gibt noch Butterfly, aber das kostet deutlich mehr. Die einzigen anderen Items die Evasion bieten sind Elven Tunic, Trickster Cloak und ein Item, das ohnehin eine Komponente von Heaven's Halberd ist: Talisman of Evasion.

Heaven’s Halberd ist ein einzigartiges Item in Dota 2: Effektiv gibt der zwanzigprozentige Zuschuss an Evasion mehr HP. Für Helden mit Lifesteal ist das Item sogar noch profitabler dank der 24% Lifesteal Verstärkung. Zusätzlich bietet das Item noch Status Resistenz, was die Dauer nerviger negativer Buffs verringert.