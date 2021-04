FC Bayern: PK mit Hansi Flick und Thomas Müller vor Paris LIVE im Ticker

+++ Wie gehen Sie das Spiel an, Herr Müller? +++

+++ Müller über die Wut im Bauch über Hinspiel +++

Müller: Wenn wir uns wünschen könnten, dass das Rückspiel genau so läuft, dann sollte die Kaltschnäuzigkeit das Rezept sein. Wir wären froh, wenn wir wieder so eine Vielzahl an Chancen bekommen. Es geht auch darum, in Detailsituationen bessere Entscheidungen zu treffen.