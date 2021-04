Dota 2: DPC Season 2: Alle Teams und aktuelle Neuzugänge

Die 2. DPC-Saison geht los und die Teams haben an ihren Rostern gebastelt © ESL

Die 2. DPC-Saison beginnt heute und eröffnet damit die Jagd auf heißbegehrte DPC-Punkte und die Teilnahme am nächsten Major Anfang Juni. Zum Stichtag gab es bei den europäischen Top-Teams OG und Nigma zwei hochkarätige Neuzugänge.

OG.ana feiert drittes Comeback

In großer Regelmäßigkeit gönnt sich der Australier Auszeiten vom stressigen Profi-Alltag. Bereits zweimal kehrte ana, nur wenige Monate vor dem The International, zu OG zurück, um wieder eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Schafft der Heilsbringer es auch dieses Mal, das schwächelnde OG in die Erfolgsspur zurückzuführen?