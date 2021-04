FC Bayern: Joshua Kimmich appelliert vor Paris-Rückspiel an Teamkollegen

Am Dienstag trifft der Sextuple-Gewinner im Viertelfinal-Rückspiel auf Paris Saint-Germain. Der Titelverteidiger steht nach dem 2:3 im Hinspiel mit dem Rücken zur Wand und braucht in Paris wahrscheinlich einen Sieg mit zwei Toren Unterschied. (Champions League: Paris - FC Bayern am Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Der Mittelfeldstar will nicht alleine vorangehen und fordert Unterstützung. "Es kommt auf jeden Einzelnen in unserer Mannschaft an, nicht nur auf mich. Jeder Spieler muss in diesem Spiel zu einem Leader werden, jeder muss Mentalität an den Tag legen und die absolute Überzeugung in sich tragen", forderte der Nationalspieler auf der Homepage des Klubs.