LoL Patch 11.7: Die besten Support Champions

Nachdem die letzten Patches nicht viel auf Supports eingingen, hat League of Legends Patch 11.7 nun einige Buffs und Nerfs an Support Champions verteilt.

Yuumi ist nach Patch 11.7 einer der besseren Supports in League of Legends. Sie schützt ihren ADC mit einem Schild, während sie ihn heilt und verfügt dank ihrer Ultimate über eine gute Crowd Control. Ein Allround-Talent in der Support Rolle sozusagen.

Leona bleibt stark: Sie hat Tank-Charakter und kann viel einstecken. Sie ist in allen Phasen des Spiels nützlich und in der aktuellen Meta der zweitbeste Support in League of Legends. Wer während Patch 11.7 mit Leona spielt, der macht nichts falsch.