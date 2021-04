NHL: OP am offenen Herzen, vorerst kein Comeback von Startorhüter Lundqvist

Henrik Lundqvist kehrt vorerst nicht in die NHL zurück © Imago

Henrik Lundqvist muss sich nach seiner Herz-Operation weiter Gedulden. Der Stargoalie der NHL braucht noch Ruhe, ein Einsatz in dieser Saison kommt zu früh.

Der schwedische Startorhüter Henrik Lundqvist kehrt nach einer Operation am offenen Herzen in dieser Saison nicht mehr in die NHL zurück.