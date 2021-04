US Masters: Matsuyama triumphiert als erster Japaner bei einem Major

Stolzer Sieger: Hideki Matsuyama © GETTY IMAGES/AFP/SID/JARED C. TILTON

Golfprofi Hideki Matsuyama hat das 85. US Masters in Augusta/Georgia gewonnen und als erster japanischer Major-Sieger Geschichte geschrieben. Der 29-Jährige setzte sich nach einer 73er-Runde auf dem Par-72-Kurs zum Abschluss mit insgesamt 278 Schlägen knapp vor dem Amerikaner Will Zalatoris (279) durch.