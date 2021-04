Tennis-Star Rafael Nadal vor Start in Monte Carlo fit und optimistisch

Rafael Nadal greift wieder voll an © Imago

Rafael Nadal geht nach seiner fast zweimonatigen Turnierpause optimistisch in seine geliebte Sandplatzsaison. Der Spanier will wieder voll angreifen.

"Ein wichtiger Teil der Saison hat für mich begonnen", sagte der 34 Jahre alte Spanier vor seinem Start beim Tennis-Masters in Monte Carlo, das am Sonntag begann: "Ich bin glücklich mit der Art und Weise, wie ich spiele. Im Moment ist mein Körper in guter Form."