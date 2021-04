Erling-Haaland-Berater Mino Raiola stellt klar: "Kein Krieg mit dem BVB!"

"Ich halte mich gerne daran, wie die vertragliche Grundlage aussieht und wie die direkten Gespräche geführt worden sind in der letzten Woche. Wir haben die ganz klare Planung, mit Erling in die neue Saison zu gehen", betonte der 58-Jährige.

"Ich kann bestätigen, dass ich in Dortmund zu Gesprächen war", sagt der 53-jährige Niederländer mit italienischen Wurzeln: "Michael Zorc hat uns gegenüber klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will. Diese Meinung respektiere ich, was aber nicht automatisch heißt, dass ich auch der gleichen Auffassung bin. Der BVB war sehr klar in seinen Ansichten. Das ist für uns okay."